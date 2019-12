Österreich näherte sich Platz elf in UEFA-Fünfjahreswertung

Österreich ist dem wichtigen Platz elf in der UEFA-Fünfjahreswertung noch einmal näher gekommen. Durch den Sieg des LASK und das Remis des WAC zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstag fehlen der zwölftplatzierten heimischen Liga nur noch 0,675 Punkte auf den Elften Türkei. Selbst der Zehnte Ukraine liegt lediglich 1,375 Zähler entfernt.

Sollten Red Bull Salzburg und der LASK in der K.o.-Phase der Europa League zwei Siege mehr als der letzte verbliebene türkische Vertreter Istanbul Basaksehir holen, würde Österreich auf Platz elf vorrücken. In diesem Fall wäre Österreichs Meister im Herbst 2021 in der Champions-League-Gruppenphase, sofern sich der Sieger der vorangegangenen Auflage der "Königsklasse" über die nationale Meisterschaft für die Champions League qualifiziert. In den vergangenen Jahren war dies fast immer der Fall.