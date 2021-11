Tschechischer Milliardär wird Miteigentümer von West Ham

Eine Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky hat 27 Prozent der Anteile am englischen Premier-League-Verein West Ham United erworben. Das gab der Traditionsclub aus London am Mittwoch bekannt. Der Europa-League-Gegner von Rapid rangiert nach elf Runden und einem spektakulären 3:2-Sieg gegen Liverpool am vergangenen Wochenende auf Platz drei der Tabelle.

Laut britischen Medien ist Kretinsky mit ca. 180 bis 200 Millionen Pfund (ca. 210 bis 235 Millionen Euro) nun der zweitgrößte Anteilseigner der Hammers. Der 46-Jährige, der schon Mehrheitseigner des tschechischen Fußballvereins Sparta Prag ist, wird zusammen mit seinem Partner Pavel Horsky auch Mitglied des West-Ham-Vorstands.

Kretinsky leitet den tschechischen Energieversorger EPH und ist Mehrheitsaktionär des Medienkonzerns Czech Media Invest, dem mehrere Print- und Hörfunkmedien in Tschechien gehören. Außerdem hält Kretinsky Anteile an der französischen Zeitung "Le Monde".