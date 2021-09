Fußball-Trainer Struber gewann mit Red Bull New-York-Derby

Red Bull New York unter dem Salzburger Trainer Gerhard Struber hat am Samstag in der nordamerikanischen Fußballliga MLS das Stadtderby gegen New York City FC gewonnen.

Das RB-Team, ab der 86. Minute mit Daniel Royer, gewann im Yankee Stadium dank eines Treffers von Omir Fernandez (43.) mit 1:0. Man-of-the-match war aber Red-Bull-Torhüter Carlos Coronel, der mit vielen guten Paraden den Sieg sicherte.

Im Kampf um den Play-off-Einzug sind Struber und Co. weiter im Rennen, allerdings hat RBNY bereits sieben Punkte Rückstand auf CF Montreal, das den siebenten und letzten Aufstiegsplatz der Eastern Conference einnimmt.