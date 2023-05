Die Posse um Lionel Messis Zukunft: Ist der Allergrößte käuflich?

Was kann man einem Sportler noch bieten, der – wie er selbst sagt – alles erreicht hat? Was kann man einem Millionär bieten, der jeden Schritt, den er macht, längst zu Gold machen kann?

Was will Lionel Messi? Die Frage aller Fragen in der internationalen Gerüchteküche könnte in den nächsten Tagen beantwortet werden. Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni aus. Dann ist er ablösefrei zu haben. Kaum ist ein Gerücht über die Zukunft des siebenmaligen Weltfußballers ausgesprochen, gilt es schon wieder als überholt. Doch die Frage bleibt: Was ist stärker – Geld oder Fußball-Romantik? Eine Jahresgage von einer halben Milliarde Euro soll in Saudi-Arabien bereits sprichwörtlich vor Lionel Messi auf dem Tisch gelegen sein, für einen Wechsel zu Al-Hilal. Kann man sich dagegen entscheiden?

