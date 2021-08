Warum Messis Weg nach Paris führte und doch nicht nach Wien

Adiós Lionel, bonjour Messi! Um 15.31 Uhr landete der Argentinier auf dem Flughafen Paris Le Bourget. Fast 100.000 Menschen verfolgten allein auf flightradar24.com den Flug seines Privatjets von Barcelona in die französische Hauptstadt. Kurz keimte bei den heimischen Fußballfans Hoffnung auf, als das Flugzeug an Paris vorbei und Richtung Wien flog, doch dann leitete der Pilot eine Linkskurve ein und setzte auf dem Geschäftsflughafen im Nordosten der Stadt auf.

Nach 21 Jahren in Barcelona wird Lionel Messi in Zukunft für Paris Saint-Germain spielen. Der Superstar, der mit seiner Familie anreiste, sollte am Dienstag noch den Fitnesstest absolvieren und danach einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben samt Option für ein drittes.

Warum macht man so ein großes Drama um einen Fußballer?

Messi ist mehr als nur ein Fußballer. Er ist eine lebende Legende und gilt für viele als der beste Spieler der Geschichte. An keinem anderen Sportler besteht weltweit ein so großes Interesse, wie golfsupport.com ermittelte (siehe Info-Kasten).