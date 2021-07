Fußball-Star Neymar trägt jetzt einen Knödel auf dem Kopf

Der Brasilianer polarisiert gern mit seinem Outfit und seinem Styling. So ließ er sich im Frühjahr 2020 die kurzen Haare knall pink färben. Auch Glatze hat er schon getragen. Auf einem Instagram-Foto von „anabodyart“, eine für Frisuren und Körperschmuck bekannte brasilianische Stylistin, präsentierte Neymar die neue Haarpracht. Zudem sind in einem Video gleich mehrere auffällige Piercings in beiden Ohren des PSG-Stürmers zu erkennen.