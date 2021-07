David Beckham überrascht sich und seine Söhne mit neuer Haarfarbe

Ganz bieder im Businesslook mit dunkelblondem und vollem Haar zeigte sich der 46-jährige ehemalige Superstar zuletzt in London beim traditionellen Tennisturnier und im Wembley-Stadion bei der Fußball-EM. Nur wenige Tage später gab es für die Fans den Schock - oder die Freude. David Beckham präsentierte sich auf Instagram in neuer superblonder Kurzhaarfrisur. Schuld daran sind seine Söhne. Der 18-jährige Romeo trägt auch blond. Der 16-jährige Cruz leuchtet in Pink.