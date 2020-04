Comeback einer Fußball-Legende: Die Rückkehr von David Beckham

Beckham reagierte aber mit viel Empathie: „Es sind Zeiten wie diese, in denen wir erinnert werden, was im Leben wirklich wichtig ist. In diesem Moment nimmt der Sport auf dem Rücksitz Platz.“ Die Beckhams haben zwar eine 22 Millionen Euro teure Eigentumswohnung in der Innenstadt von Miami gekauft, sind derzeit aber in der Heimat. Bis auf Brooklyn, der älteste Sohn kann aus den USA nicht heimfliegen. Oder will er nicht? Der 21-Jährige erscheint in der Klatschpresse an der Seite von Schauspielerin Nicola Peltz. In New York.