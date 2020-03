Corona-Krise: Juventus denkt über Ronaldo-Verkauf nach

Italiens Fußball denkt über Hilfsfonds nach

Der italienische Fußballverband FIGC diskutiert jedenfalls aktuell die Schaffung eines Hilfsfonds für die Klubs, in den auch Wettgelder fließen könnten. Das berichtete die Zeitung Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Den Vereinen brechen durch die staatlich verordnete Spielpause zum Schutz der Menschen vor Ansteckung die Einnahmen weg. Der FIGC habe am Freitag den Vorschlag für einen Fonds an die Regierung in Rom geschickt, heißt es. Unterdessen war ein für Montag geplantes Krisentreffen über die Zukunft der unterbrochenen Saison und mögliche Gehaltskürzungen verschoben worden.