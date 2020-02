Peter Stöger: "Wir müssen weiter umstrukturieren"

Sportlich muss sich die Wiener Austria wohl auf die Qualifikationsrunde einstellen. Vor dem Frühjahrsstart hatte man sieben Punkte auf Hartberg aufzuholen, zwei Runden und zwei 2:2 später sind es immer noch sechs Zähler. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt die Violetten zwar noch hoffen, realistisch betrachtet ist die Aufholjagd gescheitert. Weil man selbst die Hausaufgaben nicht vorbildlich erledigen, sprich die nötigen Siege erzielen konnte. Da half nicht einmal die Schützenhilfe von Erzrivalen Rapid in Hartberg.

Sportvorstand Peter Stöger ist kein Freund der Was-wäre-wenn-Mentalität. „Wir können uns mit dem beschäftigen, was wir auch beeinflussen können.“ Spiele zu gewinnen, zum Beispiel. Sechs Punkte will man aus den kommenden zwei Partien mitnehmen - wohin auch immer. „Und wenn es die Qualifikationsrunde wird, dann haben wir eben dort mehr Punkte auf dem Konto.“ Die Spieler wie Christoph Monschein wollen zwar keine Rechenaufgaben erledigen, aber immerhin den Glauben an die Top 6 nicht ganz verlieren. „Solange es möglich ist, werden wir alles versuchen.“