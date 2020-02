Austrias neues Motto: Punkten und nicht rechnen

Sportvorstand Peter Stöger wollte die Fan-Aktion nicht kommentieren und meinte etwas diplomatisch: "Ich muss nicht alles verstehen. Aber bei uns kann jeder machen, was er will. Niemand wird gezwungen, Stimmung zu machen." In dieser Woche gibt es ohnehin wieder ein Treffen mit den größten Fanklubs.

Nach zwei Remis im Jahr 2020 hat die Austria sechs Punkte Rückstand auf den Sechsten, Hartberg. Die Rechnungm, die keiner mehr anstellen will, ist einfach. Die Wiener müssen alles gewinnen, Hartberg müsste beide Spiele verlieren. Graue Theorie.

"Werden alles versuchen"

Monschein: "Woche für Woche kann ich nur dasselbe sagen. So lange es möglich ist, werden wir alles versuchen. Das sind wir den Fans schuldig." Damit sie endlich wieder für Stimmung sorgen.