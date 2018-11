Fußball-Splitter: Weissenböck tritt als Ried-Trainer zurück

12.11. ÖFB-Teamchef Franco Foda hat LASK-Spieler Thomas Goiginger für die Spiele am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag gegen Nordirland nachnominiert. Der 25-Jährige soll Leipzig-Legionär Marcel Sabitzer ersetzen. Dieser hat sich in der Bundesliga-Partie gegen Leverkusen eine Muskelverletzung zugezogen. Goiginger rückt an seiner Stelle noch im Lauf des Montags im ÖFB-Teamcamp in Wien ein. Für den Salzburger ist es seine erste Einberufung ins Nationalteam. Der Flügelspieler hat in dieser Saison mit konstant starken Leistungen beim Tabellenzweiten LASK auf sich aufmerksam gemacht.