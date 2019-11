Fußball-Splitter: Begeisterter Empfang für Rooney bei Trainer-Debüt

18.11. Österreichs Unter-21 hat das Länderspieljahr erfolgreich beendet. Das Team von Teamchef Werner Gregoritsch besiegte in der neuen Budapester Puskas Arena Ungarn in einem Test durch ein Tor von Danso 1:0. Damit konnte die Mannschaft im Herbst abgesehen vom 1:5 in England alle fünf Partien gewinnen, vier davon waren in der EM-Qualifikation. Das Länderspieljahr 2020 beginnt für Österreich am 26. März in Deutschland (der Spielort steht noch nicht fest). Es ist die Generalprobe für das Duell mit Andorra in der EM-Qualifikation am 30. März. Österreich ist in der Gruppe 3 nach fünf Spielen mit 12 Punkten Zweiter.