Fußball-Splitter: Altach verpflichtet Ex-DFB-Teamspieler

24.9. David Alaba hat nach seiner Oberschenkelverletzung wieder mit dem Ball trainiert und die Hoffnung auf ein baldiges Comeback beim FC Bayern genährt. Der Wiener lief am Dienstag in München auf, verzichtete auf einem Nebenplatz aber noch auf die Einheit mit der Mannschaft. Eine Prognose für die Rückkehr des 27-Jährigen gab der Verein nicht ab. Damit steigen aber die Chancen auf einen Alaba-Einsatz in der EM-Qualifikation am 10. Oktober in Wien gegen Israel und am 13. Oktober in Ljubljana gegen Slowenien. Der Linksverteidiger hatte sich vor rund eineinhalb Wochen im Auswärtsspiel in Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.