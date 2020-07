Eklat in Italien: Lazio-Profi biss seinen Gegenspieler

In der Schlussphase der Serie-A-Partie zwischen Nachzügler Lecce und dem Tabellenzweiten Lazio Rom am Dienstagabend kam es zu einem Eklat. In der Hauptrolle befand sich Lazio-Verteidiger Patric, bei dem komplett die Sicherungen durchbrannten. Die Folge dessen war ein Biss in den Oberarm seines Gegenspielers Giulio Donati.

Während einer Rangelei, an der mehrere Spieler beider Mannschaften beteiligt waren, schlich sich Patric von hinten an seinen Gegenspieler und rammte seine Zähne in dessen Fleisch.