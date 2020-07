Kurios: Sevilla-Stürmer traf und rettete dann als Goalie den Sieg

Es war ein Fußball-Abend der etwas anderen Art für Sevilla-Stürmer Lucas Ocampos. Dabei hatte alles noch wie gewohnt begonnen. Sein Team hatte es am Montag-Abend in der spanischen Liga mit Eibar zu tun. Ocampos, mit bis dato 12 Saisontoren der erfolgreichste Torjäger des Teams, war auch diesmal wieder zur Stelle. In Minute 56 traf der Argentinier zum 1:0 für Sevilla. Soweit, so normal.