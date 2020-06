Heute vor 6 Jahren: Als Stürmer-Star Luis Suarez kräftig zubiss

Wenn Luis Suarez einmal die Karriere beenden sollte, dann wird man sich nicht nur an seine vielen spektakulären Tore in den Trikots von Ajax Amsterdam, FC Liverpool und FC Barcelona erinnern. Der Goalgetter aus Uruguay hat vor allem als Beißer Berühmtheit erlangt und sein Name wird stets mit den unrühmlichen Aktionen in Verbindung gebracht werden, in denen Luis Suarez die Zähne fletschte und sich allzu leidenschaftlich in seine Gegenspieler verbiss.