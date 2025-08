Großer Dämpfer nach der großen Euphorie: Fehlstart des FC Wacker

Es dauerte dann freilich nicht allzu lange, bis die grenzenlose Euphorie in kollektive Ernüchterung umschlug.

Denn der FC Wacker fabrizierte einen kapitalen Fehlstart in die Regionalliga West . Beim Saisonauftakt kassierte der Drittliga-Aufsteiger und selbsternannte Titelfavorit gegen Liga-Neuling Seekirchen eine empfindliche 0:2-Heimniederlage .

Was die Verantwortlichen beim FC Wacker wohl am meisten schmerzt: Die Heim-Klatsche vor mehr als 3.000 Fans war nicht einmal unverdient. Aufsteiger Seekirchen gelang es beim 2:0-Auswärtssieg mit einfachsten Mitteln, dem Ligakrösus die Grenzen aufzuzeigen.

Offenbarungseid

Die Spieler des FC Wacker waren nach den beiden frühen Gegentreffern wie paralysiert. Das Team kannte Gegenwind bislang nur vom Hörensagen und war es gewohnt, das Spielfeld auch nach Rüschlägen als Sieger zu verlassen.

Die letzte Niederlage in einem Liga-Spiel datierte vom 4.November 2023 (in der Tiroler Liga gegen Natters) und ist 636 Tage her.