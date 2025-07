ÖFB-Cup live: So startet Rapid in den Schlager bei Wacker Innsbruck

Nach dem 2:0 am Donnerstag gegen Decic Tuzi in der Qualifikation zur Conference League ist Rapid ab 17 Uhr Gast beim großen Fußballfest in Innsbruck. Regionalliga-Aufsteiger Wacker empfängt den Rekordmeister in der ersten Cuprunde.

Rapid startet wie angekündigt mit der bestmöglichen Aufstellung. Trainer Peter Stöger ließ nur Louis Schaub daheim. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Am Donnerstag im Rückspiel gegen Decic Tuzi wird Schaub wieder im Kader erwartet. Die im Europacup gesperrten Sangare und Raux-Yao sind wieder dabei.