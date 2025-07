Sensation im ÖFB-Cup: Die Wiener Austria blamiert sich in Voitsberg

Die Saison ist noch jung und schon um eine Sensation reicher. Die Wiener Austria verlor in der 1. Cup-Runde in Voitsberg 2:3 und blamierte sich damit bis auf die Knochen.

Das letzte Mal war die Austria in der ersten Cup-Runde vor über 60 Jahren in der regulären Spielzeit ausgeschieden.

Voitsberg-Trainer David Preiss jubelte: "Wir haben der Austria richtig gut Paroli geboten. Wir sind kompakt gestanden über lange Strecken, die gefährlichen Chip-Bälle von Fitz und Co. haben wir richtig gut wegverteidigt. Am Ende haben wir gar nicht so unverdient gewonnen."

Preiss ist ein echter Austria-Spezialist. Schon 2019 schaltete er als Trainer des GAK die Violetten aus. "Offenbar liegt mir die Austria", musste er lachen.