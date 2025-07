Als sogar Wuchtelakrobat Prohaska zwei Mal schmähstad war

Am 8.8. wird er 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass kann sich Prohaska seit Wochen der Interviewanfragen kaum erwehren – nicht nur wegen seines Legendenstatus, weil er es als einziger Österreicher auf drei WM-Teilnahmen (zwei als Spieler, eine als Teamchef) brachte und er mit Roma italienischer Meister wurde. Prohaska gilt als unterhaltsamer Wuchtelgarant.

Schmähstad erlebte ich ihn selten. Doch zwei Mal 1978 in Cordoba, wo Prohaska nach dem 1:5 gegen Ernst Happels Niederländer zu seiner KURIER-WM-Kolumne nur Tränen beitrug. Und wo ihm kurz später just nach dem 3:2 gegen Deutschland Tormann Friedl Koncilia in der Kabine heftige Vorwürfe machte – bloß weil er vor dem zweiten deutschen Tor das Luftduell gegen Bernd Hölzenbein verloren hatte.

Beim ersten Skiurlaub verstummte Prohaska, als er auf dem Ahorn oberhalb von Mayrhofen mit angeschnallten Brettln und skeptischer Miene hinunter ins (Ziller-)Tal sah. Angesichts seiner ersten Stemmbögen wussten schadenfrohe Freunde warum. Sie erinnerte Prohaskas Fahrstil an den 13-er-Autobus. Einen Jänner später aber steigerte sich Prohaska so sehr, dass er im Original-Weltcup-Abfahrtsrenntrikot seines Promi-Skilehrers Uli Spieß beim Geschwindigkeitstest über 90 km/h erreichte. Wenn auch um 10 km/h weniger als Tormann Franz Wohlfahrt.