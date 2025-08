Wacker Innsbruck: Mit Rückenwind zurück in die Bundesliga

Offiziell wird es so natürlich beim FC Wacker Innsbruck niemand zugeben. Aber insgeheim sind die meisten Verantwortlichen gar nicht einmal so unglücklich darüber, dass der Drittligist in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Rapid ausgeschieden ist. Vor allem aber: wie er ausgeschieden ist.

Der couragierte Auftritt bei der 0:1-Niederlage, bei der den Innsbruckern in der Schlussphase der Ausgleichstreffer aberkannt wurde, hat dem FC Wacker viele Sympathien gebracht.

"Das war ein Bonusspiel. Unser großer Ziel ist ein anderes", betont Wacker-Präsident Hannes Rauch. Der Traditionsverein will den Durchmarsch aus den Niederungen des Amateurfußballs prolongieren und peilt den dritten Aufstieg in Folge an.

Die Mission "Rückkehr in die Bundesliga" startet an diesem Freitag mit dem Heimspiel gegen Seekirchen (19.30 Uhr) in der Regionalliga West.