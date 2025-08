Kiel statt Rapid: Stefan Schwab startet sein Abenteuer an der Ostsee

„Ich habe mich nach guten Gesprächen mit Rapid für ein Abenteuer entschieden. Meine Familie und ich hatten Lust auf Unbekanntes, Kiel hat sich sehr bemüht und mir beim Treffen ein sehr gutes Gefühl gegeben.“

Sofort Vizekapitän

Wie sehr sich der langjährige Kiel-Trainer Marcel Rapp – der den Job trotz Abstieg behalten durfte – um den Salzburger bemühte, wurde noch vor dem ersten Pflichtspiel sichtbar: Rapp hat Schwab zu einem seiner drei Vizekapitäne hinter Steven Skrzybski ernannt.

„Jetzt geht es gleich in Paderborn los. Das ist so wie Kiel ein Team, das in der oberen Tabellenhälfte mit Potenzial für mehr eingestuft wird“, erzählt Schwab im KURIER-Gespräch vor dem Ankick am Samstag um 13 Uhr.