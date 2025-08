Nach einem Halbjahr und neuem Coaching ist Amane bei Rapid angekommen

Im Trainingslager in Benidorm konnte der Neue anfangs nur zuschauen und Radfahren.

Eigentlich hätte Romeo Amane per Ausstiegsklausel 2,5 Millionen Ablöse gekostet. Weil der Ivorer an einer heiklen Zehenverletzung laborierte, gab Häcken den 22-Jährigen im Jänner um „nur“ 1,3 Millionen ab.

Zaungast Romeo Amane: Der Rapid-Einkauf absolviert in Benidorm seine Reha

Dafür zahlt Rapid für gewisse Einsätze und Erfolge mit Amane üppige Boni an die Schweden – so wie sich der Dauerläufer diese Saison präsentiert, dürften weitere Überweisungen an den Ex-Klub folgen.