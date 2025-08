Freude nach dem überzeugenden Sieg von Rapid: "Es gibt nichts Cooleres"

Trainer Peter Stöger betonte, dass es kaum Kantersiege in der Qualifikation gibt. „Wir haben das schon sehr ernst genommen. Sechs Tore in zwei Spielen, das ist sehr zufriedenstellend. Wenn man sich die anderen Ergebnisse ansieht, dann gibt es ganz wenige klare Ergebnisse.“

Bevor es in der Meisterschaft am Sonntag mit dem Liga-Auftakt gegen Blau-Weiß Linz ernst wird, war die Stimmung in Hütteldorf natürlich gelöst.

Sehr pragmatisch geht Stöger mit der kurzen Vorbereitungszeit vor dem Sonntagspiel um. „Es sind eh zwei Tage. Das passt schon. Das ist gut so für die Vorbereitung. Das kann man alles hinbekommen . Das ist ein Teil der Steuerung. Es liegt an uns Trainer, dass die Spieler bereit sind.“

Zum Spiel gegen Decic sagte Hedl: „Wir sind in der ersten Hälfte richtig gut gestartet. Wir haben viel gegen den Ball gearbeitet und dadurch viel Druck ausgeübt. Leider haben wir zwei Standardgegentore bekommen. Das ärgert mich. Aber der Sieg stand nie in Frage.“

Rapid-Kapitän Matthias Seidl sah in der Leistung am Donnerstag eine gute Basis: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gekickt. Da ist viel gegangen, wir haben richtig gute Chancen gehabt. Die zweite Halbzeit ist dann ein bissl dahingeplätschert, aber im Großen und Ganzen war es okay. Auf der Leistung können wir aufbauen.“