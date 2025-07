Rapid-Trainer Peter Stöger: "Liebevolle Verarschung mag ich"

Wenn ich einen Co mitbringe, der wie ich tickt, gibt es meine Sichtweise und die vom Rapid-Team. Ich will aber noch einen anderen Blick, den liefert Thomas. Wir diskutieren jeden Tag alles durch, zerlegen jedes Detail. Das sind alles fertige, eigenständige Trainer – außerdem ist Thomas ein witziges Bürschchen, das gefällt mir.

Apropos Humor: In der Redaktion hängen legendäre KURIER-Seiten. Auf einer sind Sie zu sehen, neben einem Oxer in der Stadthalle, mit dem Titel „Fest der Pferde“ ...

Was haben Sie sich gedacht, als Masseur Wolfgang Frey als Dichter der Rapid-Hymne Ihnen, dem Austrianer, die Zeile „Als Meister halten wir Rekorde“ zugeteilt hat?

Für mich war klar, dass ich diese Zeile singe! Weil ich die meisten Titel in dieser dann so erfolgreichen Mannschaft gewonnen habe. Zwar bei der Konkurrenz – aber alleweil. Und natürlich weiß ich, dass die Fans damit den Rekordmeister besingen, so gescheit bin ich schon (lacht).