Rapid-Coach Stöger in Tirol: Verspottet, verehrt und mit Steinen beworfen

Das erste Pflichtspiel als Rapid-Trainer auf österreichischem Boden führt Peter Stöger an eine alte Wirkungsstätte. Das Cup-Duell mit Drittligist Wacker Innsbruck vor 15.700 Fans lässt Erinnerungen wachwerden an eine Zeit, in der Tirol noch zu den Top-Adressen im österreichischen Fußball zählte.