5.551 Fans: Wacker sorgt für einen Besucherrekord in der 4.Liga

Der Auftritt der legendären Zillertaler Schürzenjäger am Tivoli bei der Meisterfeier 1990 unter Kult-Trainer Ernst Happel war die Geburtsstunde von "Sierra Madre" .

Wenn die Innsbrucker Fans ihre Schals in die Höhe recken und frenetisch "Sierra Madre" anstimmen, dann muss es im Tivolistadion was zu feiern geben.

Heute wird dieses Lied im Tivolistadion nur zu besonderen Anlässen abgespielt. Und genau so ein besonderer Anlass war dieses Duell zwischen Wacker Innsbruck und den WSG Juniors (4:2) am Freitag, das die Innsbrucker dem Aufstieg in die Westliga einen Riesenschritt näher bringt.

Es war mehr als nur ein gewöhnliches Spiel in der viertklassigen Regionalliga Tirol. Mehr als nur ein Aufeinandertreffen zweier Lokalrivalen. Es war vor allem ein kräftiges Lebenszeichen des Innsbrucker und Tiroler Fußballs.