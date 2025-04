FC Wacker gegen WSG: Das Tiroler Spiel des Jahres steigt in der 4. Liga

Die Innsbrucker arbeiten mit Unterstützung von Los Angeles FC und Bayern München an der Rückkehr in die Bundesliga. 4.000 Fans werden erwartet.

Das Spiel FC Wacker Innsbruck gegen WSG Tirol Juniors elektrisiert die Tiroler Fans, obwohl es "nur" ein Viertliga-Spiels ist.

Wacker Innsbruck arbeitet mit Los Angeles FC und Bayern München an der Rückkehr in die Bundesliga.

Bis zu 4.000 Fans werden erwartet, bei einem Heimsieg können sie mit 300 Liter Freibier rechnen.

Hannes Rauch war gar nicht bewusst, wie viele Freunde er hat. Seit einigen Tagen melden sich beim Präsidenten von Wacker Innsbruck Menschen, von denen er seit ewigen Zeiten nichts mehr gehört hat. Fast alle stellen die gleiche Frage: "Gibts noch Karten für Freitag."

© Alexander Pauli Photography Am Tivoli werden die Fußballfeste gefeiert, wie sie fallen

Es ist schon lange her, dass ein Fußballspiel die Tiroler Fans so elektrisiert hat wie das Match Wacker Innsbruck - WSG Tirol Juniors. Auf dem Papier mag es zwar nur das Duell zweier Teams aus der Regionalliga Tirol (4.Liga) sein, doch die Brisanz in diesem Duell ist mindestens erstklassig.

Mit Wacker Innsbruck und der WSG aus Wattens stehen sich jene beiden Vereine gegenüber, die um die Vorherrschaft im Tiroler Fußball kämpfen. Rein sportlich ist WSG Tirol die unumschränkte Nummer 1. Trotz geringer finanzieller Mittel und schlechter Rahmenbedingungen halten sich die Wattener nun schon die sechste Saison erfolgreich in der Bundesliga.

Das große Dilemma der WSG ist freilich: Der Bundesligist geht den Tiroler Fans nicht unter die Haut, was auch die miserablen Besucherzahlen (Schnitt von 2.277) zeigen. Für die Emotionen ist in Tirol seit jeher der FC Wacker Innsbruck zuständig. Dieser Verein polarisiert und lockt auch in den Niederungen der Liga bei Heim- wie Auswärtsspielen die Massen an. Nach dem Konkurs der Gmbh und dem Zwangsabstieg in die Tiroler Liga im Sommer 2022 startet der zehnfache Meister wieder durch und nimmt Kurs Richtung Regionalliga West.

© FCW/Pauli

Das Match am Freitag ist gleichermaßen richtungsweisend wie pikant: Nach dem 2:2 am Wochenende in Telfs liegt Wacker Innsbruck nur mehr drei Zähler vor den WSG Juniors. Ausgerechnet der Lokalrivale aus Wattens könnte den Traditionsverein vom Tivoli auf dem Weg in die Westliga ausbremsen.

Den Verantwortlichen bei der WSG Tirol käme es wahrscheinlich auch nicht ungelegen, wenn Wacker Innsbruck noch eine Ehrenrunde in der Viertklassigkeit drehen müsste. Denn mit jedem Schritt, den sich der Traditionsklub der Bundesliga nähert, wird es schwieriger für den rührigen Verein aus Wattens. Das Match um die Fans hat die WSG bereits verloren. Wenn der Krisenverein Wacker nun auch sportlich wieder nach oben klettern sollte, dann wird auch das Interesse der Sponsoren steigen. Die WSG würde über kurz oder lang ins Abseits geraten. Denn für zwei Bundesligisten, das hat die Vergangenheit gezeigt, ist in Tirol kein Platz.

FC Hollywood am Inn Beim FC Wacker Innsbruck verfolgt man einen langfristigen Plan. Präsident Hannes Rauch, der im Sommer 2022 in den Wirren um den Konkurs ein Himmelfahrtskommando übernommen hat, ist es irgendwie gelungen, zwei starke und namhafte Partner an Bord zu holen: Los Angeles FC und den FC Bayern München.

© FCW/Pauli Bright Owusu aus Ghana ist der Topscorer des FC Wacker

Aus L.A. kommt das Geld, vom FC Bayern kommen die Spieler. Schon jetzt stehen beim FC Wacker mehrere Kicker von den Gambinos Stars unter Vertrag, einer afrikanischen Talenteschmiede aus dem Umfeld des deutschen Rekordmeisters. Künftig sollen auch Talente aus Uruguay und Argentinien folgen, wo die Bayern ebenfalls tätig sind. "In diesem Netzwerk mit Los Angeles FC und dem FC Bayern fühlen wir uns sehr wohl", sagt Präsident Hannes Rauch. Der Etat für die Regionalliga West (ca 2,5 Mio. Euro) ist bereits abgesegnet. Fehlt eigentlich nur mehr der sportliche Aufstieg.

Präsident Hannes Rauch ist vor dem Duell mit den WSG Juniors bei drei Punkten Vorsprung jedenfalls nicht Angst und Bange. "Es ist mir lieber, dass es im sportlichen Bereich ein bisschen enger her geht. Bei den Finanzen habe ich kein Problem damit, wenn es eher langweilig ist." 300 Liter Bier bei 3.000 Fans und Sieg Man braucht kein großer Prophet sein: Das Duell zwischen Wacker Innsbruck und WSG Juniors in der Regionalliga Tirol wird am Freitag mehr Besucher anlocken als einen Tag später das Match WSG Tirol gegen Hartberg in der Bundesliga. Bei den Innsbruckern rechnet man am Freitag mit bis zu 4.000 Fans. Eine Aktion des Hauptsponsors Aichner Logistik wird womöglich für zusätzlichen Zuschaueransturm sorgen: Bei einem Heimsieg von Wacker vor mehr als 3.000 Besuchern gibt's 300 Liter Freibier.