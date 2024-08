WSG-Coach Semlic: "Ich bin kein Freund vom Liga-Modus"

Philipp Semlic löste bei der WSG Tirol nach der letzten Saison Langzeittrainer Thomas Silberberger ab. Für den 41-jährigen Steirer ist Wattens die erste Trainerstation in der höchsten österreichischen Spielklasse. Vor dem Saisonauftakt am Samstag auswärts gegen Altach spricht Semlic über...

Die Qualität seiner Mannschaft

"Ich bin mir ziemlich im Klaren, was unsere Spieler imstande sind zu leisten. Ich weiß auch, was unsere Mannschaft kann und was sie nicht kann. Und ich weiß, wie wir erfolgreich Fußball spielen können. Spannend ist für mich, wie die Mannschaft in Stresssituationen und unter Druck reagiert. Das kannst du im Training und in Vorbereitungsspielen nicht simulieren."