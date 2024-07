Warum ein Test gegen den AC Milan für Rapid nicht genug ist

Admira und AC Milan an einem Tag. Was auf den ersten Blick nach einem missglückten Testspielkalender aussieht, hat einen tieferen Sinn. Rapid-Trainer Robert Klauß begründet am Tag vor dem 125-Jahr-Jubiläumsspiel gegen den italienischen Top-Klub AC Milan: „Der Sinn ist, dass alle Spieler auf ihre 90 Minuten Einsatzzeit kommen. Das ist wichtig, bevor es bei uns so richtig los geht.“

Gegen die Admira wird um 10.30 Uhr im Trainingszentrum gespielt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.