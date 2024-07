Selfie-Alarm: Diese Fußball-Stars Stars erobern Österreich

Österreich-Schreck

Mit Merih Demiral befindet sich auch jener Türke im Kader von Jaissle, der mit seinen zwei Treffern Österreich aus der EM befördert hat.

Ebenso wie Jaissle hält sich mit dem AS Monaco und Trainer Adi Hütter auch ein zweiter ehemaliger Salzburg-Coach mit seinem Team in Österreich auf. Unter Adi Hütter hat Monaco die Rückkehr in die Champions League geschafft. Bereits zum vierten Mal befindet sich der 54-Jährige mit einer seiner Mannschaften in der Sommervorbereitung in Windischgarsten. „Nach der Vorbereitung beim (Hotel; Anm.) Dilly habe ich mit meinen Mannschaften immer eine gute Saison gespielt“, sagte Hütter schmunzelnd. In der abgelaufenen Saison wurde man hinter Paris Saint-Germain Vizemeister, in der neuen Spielzeit wolle man „vorne dranbleiben“.