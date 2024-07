Nach dem Rücktritt von Burgstaller: Seidl ist neuer Rapid-Kapitän

Für viele kam es überraschend, doch für Guido Burgstaller war es lange überlegt. Der 35-Jährige hat am Donnerstag veröffentlicht, dass er im letzten Jahr seiner Karriere die Kapitänsbinde abgeben wird.

Rapid-Trainer Robert Klauß erklärte am Freitag: "Burgi kam schon am Ende der letzten Saison auf mich zu. Er sieht es an der Zeit, dass ein jüngerer Spieler übernimmt. Es ist sehr fair von ihm, obwohl ich schon auch traurig war, weil die Zusammenarbeit mit ihm super war."

"Seidl ist sich für nichts zu schade"

Die Wahl des neuen Kapitäns ist durchaus überraschend. "Nach langen Überlegungen auch gemeinsam mit Burgstaller haben wir entschieden, dass Matthias Seidl der neue Kapitän sein wird. Er weiß war wir tun wollen und ist sich für nichts zu schade. Er ist ein junger Spieler, aber hat nach der letzten Saison viel Erfahrung", begründet Klauß.

Seidl kam im Sommer 2023 von BW Linz nach Hütteldorf und hat einen Vertrag bis 2027.

In der Überlegung war auch Rückkehrer Louis Schaub. Er wird aber gleich im Mannschaftsrat integriert.