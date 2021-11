Fußball-Österreich trauert: Paul Gludovatz ist tot

Geboren wurde Paul Gludovatz am 10. Juni 1946 in Eberau (Südburgenland). Als Amateur kickte er in Oberwart. Dort begann auch seine Trainerkarriere bevor er 1981 die Leitung des österreichischen Nachwuchses übernahm. 27 Jahre lang war der 75-Jährige im ÖFB-Nachwuchsbereich tätig.