Närrische Tage in Ried

Jedenfalls bekam Muslic eine Gnadenfrist. Er darf zumindest bei den nächsten beiden Spielen, heute daheim gegen den LASK und in einer Woche in Altach, auf der Bank sitzen. Zuerst bestenfalls zweite Wahl, nach kurzer Zeit hochoffiziell angezählt – nicht gerade eine ideale Arbeitsbasis für einen Trainer. Immerhin stemmen sich die Spieler gegen seinen Hinauswurf. Sie werden von Fiala in die Pflicht genommen: „Es kommt jetzt darauf an, wie intakt sich die Mannschaft zeigt.“

13 Trainer seit Gludovatz

Ried ist schon seit Längerem ein Toll- und Durchhaus. Im März 2012 wurde Kultcoach Paul Gludovatz abgelöst. In den neun Jahren seither wurden 13 Trainer geholt und nach mehr oder minder kurzer Zeit gefeuert. Gerhard Schweitzer kam gleich dreimal interimistisch zum Zug. Eine durchschnittliche Verweildauer von etwas mehr als sieben Monaten ist selbst für den schnelllebigen Profifußball sehr kurz. Bei jedem Wechsel wurde von einem Neubeginn mit Perspektive gesprochen. Muslic ist die Nummer 14 in der langen Reihe der Zukunftshoffnungen. Bundesligisten sind auch nur Vereine, ihre Führung ist nicht zwangsläufig professioneller als die eines Unterhausklubs. Oft reichen lokale Prominenz, Fußballbegeisterung, Idealismus und Bares für einen Vorstandsposten. Erfahrung in der Branche gehört nicht immer zur Job-Description.