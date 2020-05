Paul Gludovatz, geboren am 10. Juni 1946 in Eberau ( Südburgenland), kickte als Amateur in Oberwart.



Seine Trainerlaufbahn startete er in Oberwart, bevor er 1981 die Leitung des österreichischen Nachwuchses übernahm.



Der Burgenländer war 27 Jahre lang Trainer verschiedener Nachwuchsnationalteams innerhalb des ÖFB. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Halbfinales bei der U-20-WM 2007 in Kanada. Seit 10. Juli 2008 trainiert er die SV Ried.