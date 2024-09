Warum ein Rapid-Präsidiumsmitglied Donaufeld die Daumen drückt

Das haben die Donaufelder bereits 2023 bemerkt, als Rapid zum Saisonauftakt im Cup zugelost wurde – das erste Duell in 110 Jahren Vereinsgeschichte. Am Sport-Club-Platz bei Volksfeststimmung gab es ein 0:7 für das Team von Erfolgstrainer Sepp Michorl.

Dass die Rapid-Fans enttäuscht abreisen, glaubt der Rapidler (seit bereits 48 Jahren) auch nicht: „Rapid wird rotieren, aber ich schätze die Mannschaft heuer so ein, dass sie der klare Favorit in diesem Spiel sein wird.“

Und wenn Rapid irgendwann noch ein drittes Mal als Cupgegner zugelost wird, würde Stefan Singer dann schon gerne in Donaufeld seine Freunde begrüßen. Der Verein, der lange nur in der Wiener Liga kickte, wächst und wächst. Mittlerweile gibt es auch eine Zusage der Stadt Wien, um am Platz nahe der Alten Donau in eine für Profifußball taugliche Anlage investieren zu können.