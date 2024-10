Die Noten der ÖFB-Stars: Viel Gutes und ein Vorzugsschüler gegen Kasachstan

Alexander Prass 2 War in der Anfangsphase der auffälligste Österreicher. Sorgte für etliche gefährliche Aktionen über die linke Seite, suchte auch den Abschluss, hatte dabei aber auch Pech. Holte sich aber auch eine unnötige Gelbe Karte und ist gegen Norwegen gesperrt.

Philipp Lienhart 2 Souverän in den Zweikämpfen, meist präzise im Spielaufbau. Vor der Pause rettete er hinten, nach dem Seitenwechsel krönte er seinen starken Auftritt mit seinem zweiten Länderspieltor.

Nicolas Seiwald 2

Nach 21 Länderspielen in Folge über die volle Distanz zeigte der Leipziger auch diesmal, dass er aus dieser Mannschaft kaum wegzudenken ist. Bestes Beispiel war der Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte vor dem 1:0. Gekonnt spitzelte er das Leder zu Baumgartner, der dann leichtes Spiel hatte.

Konrad Laimer 2

Sorgte wieder für viele Impulse im Spiel der Österreicher. Wenn er einmal läuft, dann ist er kaum zu stoppen. So auch in Minute 28, als er zu einem Sololauf an der Outlinie fast über das ganze Spielfeld ansetzte.

Romano Schmid 3

Von ihm war lange Zeit nicht viel zu sehen. Bis er mit einem perfekten Eckball Lienhart den Treffer zum 2:0 servierte und somit die Vorentscheidung einleitete.

Christoph Baumgartner 1

Kommt nach schwierigem Saisonstart samt Verletzung immer besser in Fahrt. Er zeigte sich spielfreudig, laufstark – und torgefährlich. Fast schon wieder so, wie man ihn von der EURO in Erinnerung hat. Ein schönes Tor erzielt und hatte bei fast allen gefährlichen Aktionen seine Füße im Spiel.