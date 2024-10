Teamchef Rangnick nach dem 4:0: "Diese Energie war richtig geil“

„Österreich hat wie immer sehr gut gespielt, sie haben sich in Topform präsentiert“, zog Kasachstans Teamchef und Österreich-Kenner Stanislaw Tschertschessow seinen Hut. Von Topform wollte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht sprechen, aber zufrieden zeigte er sich natürlich schon. „Es war wieder die Energie und der Spielwitz wie bei der EM da. Die EM-Niederlage gegen die Türkei war nicht leicht zu verarbeiten, auch für mich. Wir waren alle einig, dass genau dieses Engagement wieder zu sehen sein muss.“ Auch wenn es seine Schützlinge unnötig spannend machten: „Unser bester Spielmacher war das Gegenpressing wie vor dem 1:0. Normal steht es schon zur Pause 4:0.“

"Wir haben schon im Training so Gas gegeben"

Ähnlich sah es Christoph Baumgartner: „Wir hätten uns das Leben leichter machen können, aber die Energie war richtig geil. Es war nicht alles perfekt, aber ein gutes Spiel von uns, extrem aggressiv. Das ist das, was Österreich sehen will.“ Richtig Spaß hatte auch Premieren-Torschütze Matthias Seidl. „Im Team zu spielen, ist ein super Gefühl. Ein Tor zu machen, ist noch besser. Aber am besten hat mir der Sieg und die Leistung gefallen. Wir haben schon im Training so Gas gegeben wie heute auf dem Platz“, erklärte der Rapid-Kapitän.