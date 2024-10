Nicht nur auf dem Platz ist das ÖFB-Team gefordert, nach den Spielen in der Nations League soll der Verband in einer Präsidiumssitzung die Weichen für die Zukunft stellen. Es geht vor allem um die Struktur, aber auch um Personalfragen, wie Präsident Klaus Mitterdorfer bestätigt.

Ihm schwebt künftig eine dreiköpfige Geschäftsführung vor – mit einem CEO an der Spitze und einem aufgewerteten Sport-Geschäftsführer, der dem wirtschaftlich Verantwortlichen gleichgestellt ist. Das Präsidium soll sich in die Richtung eines Aufsichtsrates entwickeln. Mehr Handlungsmöglichkeiten, aber auch die Letztverantwortung, soll in die Hände der Geschäftsführung. Mitterdorfer erhofft sich schnellere Entscheidungswege. „Ich versuche den ÖFB zukunftsfitter, moderner und schlanker zu gestalten.“

Für die Strukturreform bedarf es in der Hauptversammlung einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Fünf der Stimmberechtigten –- die Chefs der neun Landesverbände und vier Vertreter der Bundesliga – könnten sie verhindern. In Personalfragen reicht eine einfache Mehrheit.