Fußball: Nächste Verletzungspause für ÖFB-Teamstürmer Arnautovic

Marko Arnautovic ist wieder zu einer Verletzungspause gezwungen. Wie der FC Bologna am Montag mitteilte, laboriert der Stürmer an einer Muskelverletzung in der rechten Hüfte. Dies hätten medizinische Tests ergeben. Arnautovic werde rund zwei Wochen pausieren müssen, erklärte der italienische Fußball-Erstligist.