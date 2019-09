ÖFB-Nationalteam: Gegen Lettland sind drei Punkte eingeplant

Wenn Spieler und Trainer bei einem Wort gerne das Gesicht verziehen und plötzlich auftretende Magenschmerzen verspüren, dann ist es der Ausdruck „ Pflichtsieg“. Teamchef Franco Foda wurde vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/KURIER.at-Liveticker) gegen Lettland mit diesem Begriff konfrontiert und zeigte ein Antlitz, als hätte er soeben in eine Zitrone gebissen. „Man muss vor jedem Gegner Respekt haben.“

Doch die Pflicht im Sport tritt meistens nur dann auf, wenn sie an eine Bedingung geknüpft ist, ganz ohne despektierliche Zutaten. Der kausale Zusammenhang in diesem Fall lautet: Will Österreich an der EURO 2020 teilnehmen, dann wird man um einen Pflichtsieg daheim gegen Lettland, den Gruppenletzten, nicht umhinkommen – wie dann auch Foda selbst bestätigte. „Wenn wir zur EM wollen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen.“ Zumal man den Start in die Qualifikation mit zwei Niederlagen verpatzt hat, als Dritter einen Punkt hinter Israel liegt und Boden gutmachen muss.