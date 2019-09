EM-Quali: Das doppelte Salzburger Heimspiel

Für den letzten Medientermin vor dem Lettland-Spiel wählte der ÖFB bewusst das Stiegl-Brauwerk. Nicht nur, weil man am Freitagabend flüssige Kombinationen auf dem Platz sehen möchte, sondern weil Stiegl seit Jänner 2019 Top-Partner des Verbandes ist.

Für viele Teamkicker ist das Match in der Bullen-Arena ohnehin ein doppeltes Heimspiel, weil sie einerseits in ihrem „Wohnzimmer“ auftreten oder an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren dürfen. Stankovic und Ulmer sind aktuelle Salzburg-Spieler, Laimer, Lainer, Lazaro, Sabitzer und Hinteregger haben via Salzburg den Sprung in eine größere Fußball-Welt geschafft.