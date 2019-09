KURIER-Fakten-Check: Was kostet ein Nationalstadion?

Arena Nationala in Bukarest

Das 2011 eröffnete Fußballstadion in der rumänischen Hauptstadt bietet 55.600 Zuschauern Platz, könnte aber noch auf 63.000 Plätze ausgebaut werden. In der Arena finden neben den Länderspielen der rumänischen Nationalmannschaft auch jährlich die Endspiele des rumänischen Cups sowie des Supercups statt. Die Kosten nach einer rund dreijährigen Bauzeit betrugen rund 250 Millionen Euro. Es war damit um rund 100 Millionen teurer als eigentlich budgetiert worden war. Das Stadion ist mit einem faltbaren Zeltdach nach Vorbild der Commerzbank-Arena in Frankfurt ausgestattet. Dieses besteht aus einer lichtdurchlässigen Membran. Das Dach kann innerhalb von 15 Minuten geöffnet oder geschlossen werden. In der Arena Nationala, in der das Europa-League-Finale 2012 zwischen Atlético Madrid und Athletic Bilbao ausgetragen wurden, werden ebenfalls Spiele der EURO 2020 stattfinden.