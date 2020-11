Länderspiel live: So steht es bei Österreich gegen Luxemburg

Die Irrungen und Wirrungen rund um die Corona-Tests bei Red Bull Salzburg haben Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda vor dem Testspiel am Mittwoch-Abend in Luxemburg auf Trab gehalten. Der Deutsche war in den vergangenen Stunden mit zahlreichen neuen Entwicklungen bei der Kadersituation konfrontiert, erst im Laufe des Dienstags schien sich halbwegs Klarheit einzustellen.