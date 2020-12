Ein Feldspieler sorgte für die Tormann-Parade des Jahres

Vielleicht sollten sie bei FUS Rabat ernsthaft darüber nachdenken, ob sie nicht einen Wechsel im Tor vollziehen - und statt der jetzigen Nummer eins dauerhaft ihren Rechtsverteidiger in den Kasten stellen. Anas Bach lieferte in der höchsten marokkanischen Fußball-Liga eine eindrucksvolle Kostprobe seines Tormann-Talents. Doch, was macht eigentlich ein gelernter rechter Verteidiger zwischen den Stangen?

Um das klarzustellen: In Marokko ist es auch nicht üblich, dass Feldspieler sich ins Tor stellen. Der 22-jährige Bach war mehr oder weniger dazu gezwungen. Zu Beginn des Heimmatches gegen Difaa El Jadidi stand die etatmäßige Nummer eins Mohamed Amsif in der Startelf. In der 27. Minute musste dieser verletzungsbedingt das Spiel verlassen, für ihn kam Reservegoalie El Mehdi Benabid. Der Letztgenannte sah aber in der 77. Minute nach einer Notbremse Rot.