Wieder Real Madrid! Attraktives Los für Salzburg bei der Klub-WM

Insgesamt 32 Vereine aus aller Welt spielen vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA um den Titel – und um viel Geld. Berichten zufolge soll alleine die Teilnahme an der Fußball-Klub-WM mindestens 50 Millionen US-Dollar wert sein.

Die Salzburger wurden aus Topf zwei gezogen und spielen bei der Klub-WM in Gruppe H gegen

Real Madrid (Spanien)

(Spanien) Al-Hilal (Saudi-Arabien)

(Saudi-Arabien) CF Pachuca (Mexiko)

Damit spielen die Salzburger wie in der Champions League (am 22. Jänner 2025) auch bei der Klub-WM gegen Real Madrid. Die Partie wird die letzte für Salzburg in der Gruppe sein. Erster Gegner ist Club de Futbol Pachuca aus Mexiko. Danach folgt Al-Hilal, das Team von Neymar.

"Das ist ein historischer Tag", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Auslosung in Miami. "Mit der Klub-WM startet eine neue Ära im Fußball. Es werden Millionen Menschen in die USA kommen."

Per Video meldete sich auch Donald Trump zu Wort: "Wir freuen uns drauf. Ich bedanke mich bei meinem Freund Gianni. Und ich merke: Fußball wird in den USA immer wichtiger." Bei der Auslosung half Tochter Ivanka Trump mit.