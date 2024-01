Schockierende Neymar-Fotos: Der Brasilianer will einen DNA-Test

So tauchten vor wenigen Tagen Fotos von ihm auf, die zeigen, dass er einige Kilos zugelegt hat. Es sind Bilder von der Feier zum 58. Geburtstag von Brasilien-Legende Romario. Neymar war als Gast geladen, erschien in weiter Jacke, dunkler Kleidung – und offenkundig nicht in körperlicher Top-Form. Die spanische Tageszeitung „AS“ schrieb von einem „Schock in den sozialen Netzwerken wegen Neymars körperlicher Verfassung“.