Kreuzband und Meniskus gerissen: Neymar pausiert neun Monate

Brasiliens Fußball-Star Neymar wird aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht an der Copa America im kommenden Juni und Juli in den USA teilnehmen können. Nach der Operation, der sich der 31-JĂ€hrige am 2. November unterzogen hat, seien mindestens neun Monate Rehabilitation nötig, teilte der brasilianische Mannschaftsarzt, Rodrigo Lasmar, mit. "Das wĂ€re zu frĂŒh. Es macht keinen Sinn, Erholungsprozesse auszulassen und unnötige Risiken zu nehmen", stellte Lasmar klar.

Der in Saudi-Arabien fĂŒr Al-Hilal spielende Neymar hatte sich Mitte Oktober bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in Montevideo im Qualifikationsspiel fĂŒr die WM 2026 einen Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Brasilien spielt bei der Copa in Gruppe D gegen Kolumbien, Paraguay und einem CONCACAF-Qualifikanten.

Auch Österreichs Fußball-Star David Alaba muss nach einer Knieverletzung um die Teilnahme an einem Großereignis zittern. Der ebenfalls 31-jĂ€hrige Real-LegionĂ€r hat sich am Dienstag in Tirol vom renommierten Kniechirurgen Christian Fink am linken Knie operieren lassen. Alaba hatte sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der EM-Auftakt Österreichs gegen Frankreich ist am 17. Juni.