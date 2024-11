Quiz: Wer hat's gesagt - Donald Trump oder Muhammad Ali?

Es mangelt Donald Trump nicht an Selbstvertrauen. Der USA stehe ein goldenes Zeitalter bevor, Kriege werde er innerhalb weniger Tage beenden und die Wirtschaft des Landes wird angekurbelt. Die Sprüche und verbalen Ausfälle des 78-Jährigen sind legendär.

Doch da gab es noch ein anderes Großmaul aus den USA. Vor 50 Jahren schlug Muhammad Ali (1942-2016) im legendären Rumble in the Jungle in Zaire Landsmann George Foreman durch K.o. Seine Rolle vor dem Kampf spielte der Boxer souverän: